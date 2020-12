Domenica 20 dicembre, alle 16, presso l’area pubblica Piazza Dante di Castiglione del Lago gli Ant8supporters consegneranno a tutti i bambini un piccolo pensiero per il Natale. I regali verrano distribuiti in modalità Drive In. I bambini accompagnati in auto riceveranno gli Ant8supporters regali con la partecipazione del campione del mondo Randy Krummenacher.

