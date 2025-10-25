«Ma quando lo rifai il giardino con i mostri?». Già ad agosto, bambini che passavano in zona ‘scalpitavano’ per il ritorno del ‘parco di Halloween’. E ora che Ognissanti è vicino, eccolo di nuovo qua, nella casa di via delle Terre Arnolfe 62 – nel quartiere di Campomaggiore, fra Terni e Cesi – dove Federica Crisanti lo allestisce ogni anno – e ora siamo alla quinta ‘edizione’ – per celebrare la ricorrenza ormai quasi-tradizione anche in Italia, ma soprattutto per dare sfogo alla sua creatività e donare un momento di curiosità e divertimento ai più piccoli.

«In realtà – spiega – allestisco il giardino anche a Natale e, dallo scorso anno, a San Valentino». Un modo particolare – che ad Halloween si compone di scheletri, streghe, maxi ragnatele, personaggi animati fra luci e fumo ‘temporizzati’ – che è possibile ammirare ogni giorno, anche se l’effetto è più coinvolgente di sera. Ovviamente quando calano le tenebre. «Per me non c’è nulla di blasfemo in Halloween, lo vivo come una sorta di carnevale-bis», dice.

«Ogni anno i bambini – spiega Federica – mi lasciano belle dediche, alcune sono davvero carine. E invito tutti a venirci a trovare, anche il 31 sera per altre sorprese». Ma da dove nasce l’idea, insolita, di trasfornare il giardino di casa in un ‘parco a tema’? «Mia madre Annarita negli anni ha sempre creato allestimenti particolari in occasione delle festività. Belli, coinvolgenti. Poi qualche anno fa, festeggiando Halloween con gli amici di Cesi e realizzando piccole decorazioni, mi è venuta l’idea, poi diventata realtà. Grazie anche ai miei figli e alla pazienza di mio marito che mi ‘sopporta’ in questi periodi di creatività». L’invito allora è aperto a tutti, per ammirare lo spettrale giardino, lasciare un messaggio, salutare Federica che sta già pensando a come ‘animare’ il prossimo Natale.

