‘Un gol per Caterina’, la Ternana in aiuto della piccola colpita da Sma

‘Un gol per Caterina’. Questa l’iniziativa lanciata dal Gubbio e raccolta con piacere dalla Ternana: è nella città dei Ceri che opera l’associazione ‘gliamicidate’, nata due anni in suporto della bimba eugubina di 9 anni colpita da atrofia muscolare spinale, la Sma. «Credendo nel valore – la nota della società di via della Bardesca – dell’iniziativa, mettiamo a disposizione le maglie di Antony Iannarilli, Antonio Palumbo e César Falletti relative alla vittoria conseguita dai rossoverdi nella trasferta di Teramo, con le quali l’associazione metterà in piedi un’asta su eBay che partirà martedì 30 marzo alle 21 e si chiuderà venerdì 2 aprile, sempre alle 21. Invitiamo quindi tutti i tifosi a partecipare all’asta per sostenere Caterina e la sua famiglia, certi che come sempre gli umbri risponderanno positivamente per una finalità di enorme valore».

L’aiuto

«Siamo orgogliosi di poter fornire il nostro supporto – le parole del vicepresidente rossoverde Paolo Tagliavento – per una causa così importante. Il presidente Bandecchi e tutte le componenti della nostra società sono particolarmente sensibili alle tematiche sociali, in particolare se riguardano i più piccoli. Siamo vicini con affetto alla piccola Caterina ed alla sua famiglia, consapevoli delle difficoltà che ogni giorno sono, loro malgrado, costretti ad affrontare. L’augurio è che la situazione possa migliorare e che al più presto possa tornare il sorriso sul volto di questi nostri corregionali impegnati in una “partita” di inestimabile importanza».