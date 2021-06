San Terenziano museo a cielo aperto con ‘Gita in Topolino’

Una ripartenza a suon di Topolino, la storica Fiat 500. Una sorta di museo a cielo aperto quello andato in scena sabato nella piazza di San Terenziano, frazione di Gualdo Cattaneo: «Dopo mesi di stop forzato, finalmente ricominciano a vedersi i primi eventi», esulta il presidente della locale pro loco, Loris De Luca.

La ripartenza

Ad accogliere – rispettando i protocolli di sicurezza – i protagonisti ci ha pensato la pro loco : «L’emergenza sanitaria ha reso ancora più forte la nostra voglia di fare e alla proposta dal nostro compaesano Massimo Montesi, di partecipare all’evento ‘Gita in Topolino’, non abbiamo esitato un attimo a renderci disponibili. Non è ancora tempo per i grandi eventi ma sarà sicuramente un’estate all’insegna dell’aria aperta, alla riscoperta della natura e del territorio. Sicurezza e voglia di ricominciare saranno i pilastri di questa nuova estate». L’auspicio di tutti.