di Fra.Tor.

È partito ufficialmente il nuovo corso per la Cascata delle Marmore. La nuova gestione, affidata alla cooperativa L’Orologio – capofila di un’ampia rete di partner tra cui Alis, Troiani, TicketOne, Hydra ed Euromedia – si è presentata alla città con obiettivi chiari: «Garantire continuità, alzare la qualità dei servizi e costruire un modello di valorizzazione integrata del territorio nei prossimi cinque anni».

Una sfida non semplice, soprattutto considerando che il passaggio di consegne è avvenuto nel pieno della stagione estiva. «Non era il momento ideale per cambiare, ma non c’erano alternative», ha spiegato il dirigente comunale Federico Nannurelli. «Fortunatamente il passaggio è avvenuto in modo ordinato, senza disservizi percepiti dai visitatori. Questo per noi è già un primo, importante risultato, che ci consente di guardare avanti con fiducia. Un quinquennio per mettere a terra progetti pensati per sviluppare una rete di ‘antenne territoriali’, veri e propri punti di collegamento tra la Cascata e gli altri poli di interesse della ‘conca’ ternana. L’idea è quella di fare sistema e trasformare l’esperienza dei visitatori in un viaggio più ampio dentro il patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico del territorio».

Il nuovo corso punta molto in alto: «Trasformare la Cascata in un hub turistico capace di dialogare con tutto il territorio circostante. La Cascata è un attrattore potente – ha dichiarato l’assessore Alessandra Salinetti – ma dobbiamo superare la logica del sito isolato e costruire una visione più ampia, in piena sinergia con la città e con le realtà locali. Da parte dei nuovi gestori c’è grande entusiasmo e professionalità: le condizioni ideali per far bene».

VIDEO – STEFANO GRILLI, RESPONSABILE DI GESTIONE

A testimoniare la volontà di rendere la gestione più inclusiva e moderna, sono anche le prime novità annunciate da Stefano Grilli, responsabile della nuova gestione. «Tutti i lavoratori precedenti sono stati riassorbiti, garantendo continuità e professionalità. Abbiamo scelto partner di alto livello, come TicketOne per la biglietteria, e Troiani per i trasporti. I servizi navetta sono già stati rimessi in funzione, e a breve apriremo due nuovi bar: uno ai Campacci e uno al belvedere inferiore».

Tra le novità più interessanti c’è la Marmore Card, pensata appositamente per i residenti. «Si tratta – ha spiegato Grilli – di un pass annuale personale (non cedibile), che consente fino a due ingressi gratuiti al giorno alla Cascata, oltre a sconti su visite guidate e servizi aggiuntivi. Non è solo una questione di agevolazioni, ma un modo per rafforzare il legame tra la comunità locale e il proprio patrimonio. Rendere i cittadini più consapevoli e orgogliosi del territorio è il primo passo per valorizzarlo davvero». Sempre in quest’ottica, sono in arrivo anche nuove audioguide, non limitate alla Cascata ma estese a tutto ciò che il territorio ternano può offrire: «Una narrazione che parte dall’acqua ma si apre a storia, cultura e paesaggi meno noti».

Accanto al rilancio dei servizi turistici, il Comune, in collaborazione con la Provincia di Terni, sta lavorando anche alla definizione di un brand territoriale legato all’acqua, elemento centrale dell’identità e del paesaggio ternano. Un progetto ambizioso che coinvolge tutti i sindaci del territorio e che punta a creare una narrazione unitaria, riconoscibile e capace di attrarre flussi turistici più strutturati e permanenze più lunghe. Non a caso, tra i protagonisti di questa visione più ampia figura anche il Museo Hydra di Marmore, realtà culturale che ruota attorno al tema dell’acqua e che sarà parte integrante del sistema di valorizzazione. Il messaggio, in definitiva, è chiaro: la Cascata resta al centro, ma intorno ad essa si vuole costruire molto di più. E i prossimi cinque anni saranno decisivi.

1 of 3 - +

ARTICOLI CORRELATI