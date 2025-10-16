A Terni le associazioni ambientaliste si uniscono per difendere il verde pubblico. Legambiente Terni Narni Stroncone, Arci Terni, Pensare il domani e Comitato sos verde pubblico Terni hanno deciso di fare rete per affrontare insieme il tema della gestione degli alberi e dei parchi cittadini. La scelta nasce dall’analisi degli interventi di taglio degli alberi di grandi dimensioni effettuati in città, sia nei parchi urbani sia lungo le strade, e delle successive piantumazioni, «non sempre realizzate» secondo le realtà firmatarie.

Le associazioni sottolineano che «la sicurezza non si garantisce abbattendo gli alberi, ma attraverso potature corrette, manutenzioni costanti e monitoraggi periodici». E ricordano che «la sicurezza non riguarda soltanto il rischio di caduta di un ramo o di un tronco, ma anche la salute pubblica, strettamente legata alla qualità dell’aria. A Terni gli inquinanti atmosferici superano spesso i limiti di legge – evidenziano – e gli alberi rappresentano un presidio naturale contro lo smog. Sostituire un albero maturo con uno giovane significa ridurre la capacità di assorbire anidride carbonica e produrre ossigeno, con conseguenze dirette sulla salute e sull’ambiente».

Citano in tal senso anche le ricerche di Anna Chiesura di Ispra, che mettono in relazione la perdita di biodiversità, l’aumento dell’inquinamento e l’impatto sulla salute umana. Le associazioni richiamano poi le specificità del contesto ternano, «una città che, per la presenza di importanti industrie come Ast e per il traffico urbano e i riscaldamenti, emette circa 10 tonnellate di CO₂ per abitante l’anno, contro le 7,1 della media nazionale e le 6 di Perugia». Dati che, affermano, «rendono ancora più urgente una strategia di rinaturalizzazione e decarbonizzazione, anche attraverso la riforestazione urbana».

Un altro punto critico evidenziato è «la mancanza, a Terni, di un regolamento del verde organico: le norme oggi in vigore sono frammentate tra vari atti, come il regolamento di polizia Urbana e il disciplinare per la tutela del patrimonio arboreo. Inoltre – ricordano – lo stesso Piano regolatore generale all’articolo 172 prevede che l’area della Passeggiata sia soggetta a un intervento di restauro che tuteli le importanti essenze arboree residenti e ne programmi il mantenimento». Tuttavia, denunciano, «le nuove piantumazioni effettuate dopo i tagli presentano spesso dimensioni ridotte, con maggior rischio di non attecchimento e radici costrette da cordoli in cemento o pietra».

Le associazioni ricordano anche quanto stabilito dalla legge 10/2013, «che impone ai comuni sopra i 15 mila abitanti di istituire un catasto degli alberi, redigere un bilancio del verde a fine mandato e dotarsi di un Piano del verde comunale di medio-lungo periodo. Strumenti che possono funzionare solo se le scelte politiche e tecniche vengono condivise e discusse con le forze sociali e ambientali del territorio».

Per questo chiedono «l’apertura di un tavolo tecnico e politico permanente con l’assessorato all’ambiente e ai lavori pubblici, insieme agli uffici competenti del Comune di Terni, per avviare concretamente il censimento degli alberi, la redazione del Piano regolatore del verde e di uno specifico regolamento del verde pubblico con norme tecniche d’attuazione».

Parallelamente, le realtà promotrici annunciano l’intenzione di «organizzare convegni e momenti di confronto tecnico sulla gestione del verde urbano e dei parchi, di avviare un dialogo con la Soprintendenza dell’Umbria e con l’Agenzia forestale regionale e di coinvolgere le università di Perugia, Roma e Viterbo, insieme a esperti e professionisti del settore. Un impegno che mira a portare anche a Terni le esperienze più avanzate a livello nazionale ed europeo, per una gestione del verde coerente con le esigenze ambientali e sanitarie del territorio locale».