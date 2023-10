Un prof di Terni eletto consigliere nazionale dell’Aif: soddisfazione per Francesco Boria

Gran bella soddisfazione per un docente ternano del liceo scientifico ‘Galilei’ di Terni. Parliamo del professor Francesco Boria: è stato eletto consigliere nel direttivo nazionale dell’Aif, l’Associazione per l’insegnamento della fisica. Per lui 87 ‘preferenze’ nell’ambito delle votazioni per il rinnovo del consiglio. Boria, 42 anni da compiere il 29 dicembre, è anche responsabile per i campionati di fisica per il polo umbro dal 2022 ed è membro di redazione della rivista ‘La fisica nella scuola’.

C’è anche un’altra umbra



A completare il quadro sono il presidente Dennis Luigi Censi, la vicepresidente umbra Stefania Carletti (è docente al liceo scientifico ‘Alessi’ di Perugia’ e, a differenza di Boria, era già impegnata con l’Aif essendo stata tesoriere nazionale nei due mandati precedenti) ed i consiglieri Laura Francescio, Alfio Carlo Russo, Umberto Penco, Sabina Sarti, Giovanna Malegori e Carmelita Cipollone.