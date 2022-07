Un sabato di incendi nel Perugino: diversi mezzi aerei impegnati

Un sabato di grande ed intenso lavoro per i vigili del fuoco nella provincia di Perugia. Gli uomini del 115 sono attualmente impegnati ad Uncinano – nello Spoletino, prelievi d’acqua di un canadair in corso al lago di Piediluco – per un incendio difficoltoso: in azione il Dos, due mezzi aerei e altrettant e squadre a terra. Inoltre sono entrati in azione a Pitigliano – Città di Castello – con Dos proveniente da Terni e dove già è attivo un elicottero vvf con tre squadre a terra. Per la squadra di Gaifana invece focus su Nocera Umbra per le sterpaglie; interventi simili anche a Cascia e Norcia.

