Un’esperienza che va oltre la semplice camminata: è un’immersione sensoriale nella natura, nella luce e nel silenzio delle montagne umbre. Sabato 5 luglio, Trekking in Umbria propone una nuova tappa del programma ‘Dentro la Valnerina’, con un’escursione serale tra i monti della media Valnerina, tra Ferentillo e le cime che guardano al fiume Nera. Un itinerario che promette emozioni autentiche, panorami straordinari e un brindisi finale sotto le stelle.

La partenza è fissata nel pomeriggio, proprio mentre il sole inizia la sua discesa. I partecipanti risaliranno i sentieri con passo lento e consapevole, mentre l’orizzonte si tinge di arancio e rosso fuoco, e i profili montani si ammantano di poesia. È un cammino inverso a quello del sole, pensato per cogliere la bellezza del tramonto tra le vette, fino a quando il giorno cede il passo al firmamento, costellato di luci e silenzi.

L’escursione durerà circa 4 ore e mezza, con un dislivello di 400 metri e un grado di difficoltà E (escursionistica), dunque accessibile anche a camminatori non esperti e famiglie. È prevista una cena al sacco, ma lungo il percorso non mancherà un brindisi con prodotti tipici, offerto dall’organizzazione, per celebrare insieme la meraviglia della natura.

La guida ambientale escursionistica Alessio Sugoni, abilitato dalla Regione Umbria e associato Aigae, condurrà il gruppo non solo lungo i sentieri, ma anche attraverso una lettura interpretativa del paesaggio, per aiutare i partecipanti a ‘leggere’ ciò che li circonda: forme del territorio, suoni del bosco, relazioni tra vegetazione, fauna e presenza umana. Il costo è di 20 euro per gli adulti e di 10 euro per bambini e ragazzi sotto i 14 anni. Per info e prenotazioni si può contattare Alessio Sugoni al 388.6979791 o inviare una mail a [email protected].