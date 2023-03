Un weekend in attesa della pioggia. Che tempo farà in Umbria

Un weekend sereno per chi vuole concedersi un’escursione in Umbria o semplicemente passare del tempo all’aperto. Per le falde acquifere abbiamo grande bisogno della pioggia che dovrebbe tornare settimana prossima. Occhio però a darlo per certo perché in questo momento storico anche chi fa le previsioni è messo in difficoltà dalla scia del Covid.

Sabato 4 marzo

Tempo stabile e assolato in tutta l’Umbria che sarà abbracciata da un campo di alte pressioni. I cieli saranno sereni o poco nuvolosi sulle pianure settentrionali e meridionali mentre sull’Appenino saranno molto coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio. I venti saranno moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Lo zero termico nell’intorno di 1.550 metri, la massima si dovrebbe toccare a Terni con 15,3 gradi mentre la minima nel perugino è di 1,6 gradi.

Domenica 5 marzo

Anche domenica sarà una giornata soleggiata che però in serata vedrà aumentarsi la nuvolosità per il disturbo di infiltrazioni umide. I cieli saranno sereni sulle pianure settentrionali, sulle pianure meridionale e sull’Appennino. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a occidentali. Lo zero termico nell’intorno di 1650 metri, la massima si dovrebbe toccare a Terni con 16,4 gradi mentre la minima nel perugino è di 1,4 gradi.