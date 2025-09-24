Una nuova croce in ferro, al posto di quella lignea ormai deteriorata, sulla cima del monte Aspra, vetta che supera i 1.600 metri e che si staglia in Umbria, dove con lo sguardo è possibile abbracciare alcuni dei luoghi più belli dell’Appennino.

L’iniziativa è degli allevatori del comune di Ferentillo – a riportarla è una nota -, «un gesto semplice ma ricco di significato: mantenere vivo un segno di fede e spiritualità radicato da generazioni, in un territorio dove il lavoro nei campi e l’allevamento degli animali è ancora oggi fonte di vita».

Al termine della celebrazione, i presenti hanno condiviso un pasto frugale offerto spontaneamente dalla comunità. «Si è vissuto un momento di convivialità e fraternità che rafforza il senso di appartenenza e in questa ricorrenza, ancora una volta, si è vista la bellezza di una comunità viva, unita dalla fede e dal rispetto per la propria terra e le proprie tradizioni».