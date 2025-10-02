In un periodo segnato da notizie dure e dolorose, dall’Umbria arriva un annuncio capace di portare gioia e speranza. «Nella notte tra mercoledì e giovedì, alle 3.15, è venuta al mondo S., la bambina della prima famiglia palestinese giunta a Perugia pochi mesi fa. La piccola e la mamma stanno bene, e la loro nascita è stata accolta con profonda emozione dalla comunità umbra». Così la Regione Umbria in una nota diffusa nella mattinata di giovedì.

La presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e l’assessore al welfare Fabio Barcaioli esprimono la loro gioia: «Accogliamo con felicità questa nascita, le diamo il nostro più caloroso benvenuto e rivolgiamo i migliori auguri di salute, serenità e futuro pieno di opportunità a lei e alla sua famiglia».

La famiglia, composta da madre, padre e cinque figli, era arrivata a luglio a Perugia da Gaza grazie all’apertura di un corridoio umanitario attivato dalla Comunità di Sant’Egidio. Attorno a loro è stata costruita una rete di accoglienza che coinvolge istituzioni, enti e associazioni, «un supporto prezioso – sèiega la Regione – che ha permesso di avviare una nuova vita lontana dalla guerra».

«La nascita di questa bambina – sottolineano Proietti e Barcaioli – ci restituisce un senso di umanità in una notte segnata dalla preoccupazione per la Global Sumud Flotilla, mentre i gazawi continuano a vivere tra fame e sofferenze. Siamo fieri che sia sbocciata in Umbria, terra di pace e di accoglienza. Continueremo a impegnarci senza sosta al fianco del popolo palestinese, nella speranza che questo genocidio cessi immediatamente».

Parole di speranza sono arrivate anche dal rettore dell’Università per stranieri, Valerio De Cesaris, che ha contribuito, insieme alla Comunità di Sant’Egidio, a rendere possibile l’arrivo della famiglia: «La nascita di questa bambina – afferma – circondata dall’affetto di tanti che a Perugia hanno accolto la sua famiglia, è un segno di speranza. È un pezzo di pace costruito in Umbria per chi ora può immaginare una vita buona e dignitosa. Il nostro pensiero resta rivolto a Gaza, a quanti continuano a subire guerra e ingiustizia. Di fronte all’irresponsabilità di chi trascina i popoli nei conflitti, credo sia fondamentale interrogarsi su cosa ciascuno di noi possa fare per costruire pace. Per questo è prezioso l’impegno di Regione, Comune, Comunità di Sant’Egidio e di tutte le realtà che hanno scelto di accogliere e aiutare i gazawi in Umbria».