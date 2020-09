Ternana-Albinoleffe 0-0, due occasioni Fere

Debutto ufficiale per Cristiano Lucarelli sulla panchina della Ternana. I rossoverdi, incerottati e incompleti, ospitano l’Albinoleffe nel primo turno di coppa Italia: in palio la qualificazione per il confronto della prossima settimana con la Virtus Entella. Calcio d’inizio alle 20.30.

LO SCIOPERO DELL’AIC: NON SI GIOCA LA 1° GIORNATA

Tre giocatori di movimento in panchina

Il tecnico livornese non ha a disposizione Defendi, Peralta (squalificati), Kontek (niente transfer), Bergamelli, Celli, Salzano, Mammarella, Torromino, Argento e Ferrante (infortunati). Non c’è molto da scegliere, anche perché manca Sini nonostante fosse stato convocato: c’è un 3-4-1-2 con Suagher, Diakité e Russo in difesa, Onesti accanto a Vantaggiato, Marilungo trequartista e Partipilo largo sulla corsia sinistra. In panchina appena tre calciatori di movimento, vale a dire Proietti, Niosi e Falletti.

Bandecchi ed i 1.000 ingressi

Il presidente della società ha esposto il proprio pensiero sulla tematica in occasione della trasmissione ‘L’imprenditore e gli altri’ su Cusano Italia Tv: «Sarebbe un errore se soltanto la serie A potrà avere mille spettatori allo stadio. I sistemi di sicurezza sono identici a quelli di serie B e serie C, abbiamo lo stesso regolamento. Non c’è solo la serie A in Italia, le tre categorie sono vasi comunicanti. Dovremmo avere massimo rispetto di tutti e per il pubblico di tutti. Penso che questa iniziativa riguardi al momento solo la serie A perché è l’unico campionato che è partito, ma ritengo – ha concluso – e spero che sarà fatto lo stesso anche in serie B e C. Se poi non dovesse essere così, ci sarà una spiegazione precisa che qualcuno ci darà».

Primo tempo

20′ Tentativo di Damian dopo la sponda di Vantaggiato: tiro centrale e non troppo forte, blocca Savini.

17′ Colpo di testa di Russo sugli sviluppi di un corner rossoverde: Savini smanaccia ed evita guai. Ternana ancora pericolosa.

15′ Albinoleffe pericoloso prima con Teovato e poi con Galeandro, liberi di calciare verso Iannarilli dopo un’azione insistita dei lombardi: le conclusioni sono bloccate dai giocatori rossoverdi.

8′ Terreno pesante al Liberati a causa della pioggia pomeridiana. A gestire il possesso palla sono le Fere.

6′ Punizione di Vantaggiato dai venti metri: bravo Savini a deviare in calcio d’angolo. Non male il tiro del 10 rossoverde.

3‘ La Ternana è schierata con una sorta di 3-4-1-2 con Onesti davanti e Partipilo sull’out sinistro.

1‘ Palla per l’Albinoleffe.

Il tabellino

Ternana (3-4-1-2): Iannarilli; Suagher, Diakité, Russo; Furlan, Paghera (c), Damian, Partipilo; Marilungo; Onesti, Vantaggiato. A disposizione: Vitali, Marinaro, Proietti, Niosi, Falletti. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Albinoleffe (3-5-2): Savini; Cerini, Mondonico, Canestrelli; Gușu, Trovato, Nichetti, Galeandro, Petrungaro; Tomaselli, Cori (c). A disposizione: Brevi, Bergamo, Berbenni, Riva, Gabbianelli, Maffi, Piccoli, Miculi, Ghezzi. Allenatore: Marco Zaffaroni

Arbitro: Francesco Fourneau di Roma 1 (Gianluca Sechi di Sassari e Andrea Zingarelli di Siena, quarto uomo Eduart Pashuku di Albano Laziale)

Reti:

Ammoniti:

Calci d’angolo: 2-0

Recupero: