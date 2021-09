Un’altra vittima in bici: 69enne travolta e uccisa da un’auto a Città di Castello

Ancora sangue sulle strade umbre e ancora una vittima in sella ad una bicicletta. L’ultimo grave incidente stradale è accaduto intorno alle ore 9 di domenica mattina a Città di Castello, all’incrocio fra via Ferrer, via De Cesare e via Fabrizi. Vittima, una donna di 69 anni che – mentre procedeva con la sua bici – è stata travolta da un’autovettura. Purtroppo i soccorsi da parte degli operatori del 118 si sono rivelati inutili: la donna, originaria di Pietralunga e residente a Città di Castello, è morta sul colpo a seguito delle lesioni riportate nel violento impatto. Alla guida dell’auto c’era un giovane, in stato di shock dopo l’accaduto, a cui – come di prassi in questi casi – è stata ritirata la patente di guida. Era comunque negativo ad alcol e droga test. Sul posto per la gestione della viabilità ed i rilievi si sono portati gli agenti del commissariato di Città di Castello e della polizia Locale. I veicoli coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria – la procura di Perugia – che deciderà poi se effettuare eventuali accertamenti sulla salma della 69enne.

