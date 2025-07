Un’estate ricca di opportunità, emozioni e nuove conquiste per bambini e ragazzi con disabilità grazie all’impegno dell’associazione Integramente, che nei mesi scorsi ha dato vita a due importanti progetti dedicati all’inclusione e allo sviluppo delle autonomie personali.

Il primo ha visto la partecipazione gratuita di diversi bambini al campus estivo del San Valentino sporting club. In un ambiente accogliente e stimolante, i piccoli hanno potuto vivere giornate all’insegna del gioco, del movimento e della socializzazione, seguiti da tecnici formati e attenti ai bisogni di ciascuno. Non solo divertimento, dunque, ma anche relazioni, integrazione e crescita.

Il secondo progetto ha coinvolto ragazzi e ragazze dai 17 anni in su, protagonisti di un fine settimana in Valnerina organizzato con il supporto di psicologi specializzati e tecnici qualificati. Tre giornate intense e significative, tra escursioni in battello sul lago di Piediluco, momenti di relax in piscina, emozioni forti con il rafting e attività pratiche come la panificazione. Un’occasione preziosa per divertirsi, rafforzare il lavoro di gruppo e acquisire nuove autonomie, come dormire fuori casa e affrontare momenti di vita lontano dal contesto familiare.

«Sono grata alle strutture che hanno ospitato i nostri ragazzi e a tutti i donatori che hanno reso possibili queste iniziative – commenta Federica Carafani, presidente dell’associazione Integramente – e in particolare alle associazioni I Pagliacci, Marika e Il Sogno di Rebecca, che hanno contribuito con sensibilità e generosità alla riuscita dei progetti».