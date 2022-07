Università a Terni: ‘pressing’ consulta su centro, trasporti e Bct

di S.F.

L’avvicinare l’università il più possibile al centro, adeguare il sistema di trasporti pubblici all’orario di studio e rendere la città attrattiva per gli studenti. Tema sul quale c’è evidentemente da lavorare e non poco: sono alcune dei temi sui quali la consulta comunale giovanile – rappresentata nella circostanza dal vicepresidente Luca Serantoni e dal membro Alessio Moroni, ad ascoltare anche la presidente Monia Santini – ha fatto ‘pressione’ in occasione dell’audizione di lunedì mattina in II commissione consiliare. Motiv? Un atto di indirizzo non proprio fresco, del 22 febbraio 2019, a firma del consigliere Alessandro Gentiletti di Senso Civico sull’ampliamento «dell’offerta formativa con la rete degli atenei e l’emancipazion e della subalternità nei confronti di Perugia». Protagonisti anche il direttore del polo scientifico didattico di Terni Stefano Brancorsini e l’assessore Cinzia Fabrizi.

IL ‘PATTO’ PER IL FESTIVAL UNIVERSITARIO A TERNI

Sogno dipartimento ternano

Era prevista la presenza anche di altri due componenti della consulta giovanile, vale a dire Lorenzo Mazzola (segretario Udu) e Caterina Proietti (segretaria). Forfait per loro. «Il senso dell’atto – ha esordito Gentiletti – è discutere delle opportunità per Terni nell’ottica di una maggiore collaborazione con le realtà imprenditoriali». Più tutto il resto già noto da tempo, in primis i rapporti con Perugia. Brancorsini ha trattato diversi argomenti nella sua lunga spiegazione tecnica su ciò che sta accadendo: «Le gestioni precedenti hanno reso difficile il tutto. C’è lavoro in corso per rendere la parte dell’università a Terni autonoma: l’unica possibilità è la formazione di un dipartimento (ex facoltà). Ma ci sono – ha sottolineato – delle normative che impongono dei limiti, c’è bisogno di un progetto interno all’ateneo su didattica e ricerca. E serve un numero adeguato di docenti, non meno di cinquanta. Vogliamo avere un dipartimento con più sfaccettature, multidisciplinare. Al momento – ha aggiunto – il polo ternano non è altro che un centro servizi per via di un regolamento del 2015. E se ricordate all’epoca ci furono problemi tra l’allora magnifico rettore Moriconi e la fondazione Carit perché quest’ultima elargiva e la gestione era a Perugia». Tirato in ballo anche l’accordo per Pentima con il protocollo d’intesa: «Stiamo cercando di fare master e attività di questo tipo. Purtroppo ci sono limiti dovuti anche alla legge Gelmini, specie per le sedi distaccate».

L’EX BANCA D’ITALIA E L’INVITO

Associazioni ed imprenditori

Sponda Comune la Fabrizi ha voluto far presente che «da gennaio 2020 sono stati incontrati i rappresentanti delle associazioni datoriali ed altri soggetti per sapere su quanto potevano considerare importante l’università. Da parte di tutti c’è stata la richiesta di mantenere una forte presenza in città, in particolar modo necessità per ingegneria. Da qui la volontà di sviluppare Pentima. Il centro? A Perugia ingegneria non è in corso Vannucci. Vogliamo un campus a Pentima dove gli studenti possano avere tutta una serie di attività, non solo studio. Per quel che riguarda medicina è una realtà stabile e consolidata. In generale c’è stata una forte inversione di tendenza sia in termini di cose realizzate che di atteggiamento». A questo punto Brancorsini ha chiesto di avere la parola per una specifica numerica: «Su Pentima UniPg ha già finanziato 220 mila euro per le nuove aule. Inoltre è qui che si sposterà economia, sarebbe opportuno svincolarsi da San Valentino e, in questo modo, avere una gestione più facile. La ricerca? Ok quella applicata, ma serve qualcosa di più basico su Terni perché è quest’ultima che fa crescere gli studenti».

UNIVERSITÀ A TERNI: «MEGLIO IN CENTRO»

Pressing consulta

Ad esporsi per la consulta è stato il vicepresidente Serantoni. Le tematiche giocoforza sono sempre le stesse: «Non si è ancora riunita sull’argomento, ci sarà un tavolo specifico. C’è molto interesse da parte dei giovani – si è rivolto all’aula – sull’università. Terni è una città industriale e ha una storia importante, sì, ma sta invecchiando e bisogna provare ad immaginare un futuro diverso. Bene il dialogo con UniPg in tal senso». Poi il messaggio: «Ci deve essere l’impegno del Comune a rendere Terni attrattiva per gli studenti. Un tema su tutti è quello della Bct perché sarebbe rilevante rendere questo spazio compatibile con lo studio di chi va all’università. Cercare quanto più possibile di portarla in centro per dare impulso sociale». Infine un cenno ad un altro aspetto, i trasporti pubblici: «Avere un sistema di collegamento compatibile con gli orari non solo delle lezioni, m anche di studio». Non sarà l’ultimo tête-à-tête del genere.