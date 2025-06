di Giovanni Cardarello

Il professor Giacomo Marinelli è il nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Perugia. Succede a Maurizio Oliviero e sarà in carica per il sessennio 1°novembre 2025-31 ottobre 2031. Nel ballottaggio che lo ha visto opposto al professor Daniele Porena, Marianelli ha raccolto 727.556 voti rispetto ai 336.976 dell’altro candidato. Le schede bianche sono state 24.232. Hanno espresso il loro voto 1.633 persone su 2.085 aventi diritto. Le votazioni si sono svolte nei seggi collocati in aula magna, a palazzo Murena, attraverso il sistema di voto elettronico “U-Vote”.

L’elettorato attivo era in capo ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato per un totale 959 aventi diritto, nonché ai membri del consiglio studentesco e ai rappresentanti degli studenti in Senato accademico, in consiglio di amministrazione e nei consigli dei dipartimenti, 175 voti totali; infine, a tutto il personale di ruolo tecnico, amministrativo, bibliotecario, CEL e dirigenziale, 951 unità, con voto ponderato pari al 20% degli elettori.

Decisiva per la vittoria di Marianelli l’alleanza programmatica con il professor Luca Gammaitoni che, conti alla mano, ha riversato quasi per intero il suo consenso sulla candidatura del collega. Gammaitoni al primo turno era arrivato terzo per soli 9 voti di distacco da Porena. Massimiliano Marianelli, classe 1974, è l’attuale direttore del Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione e titolare della cattedra di Storia della filosofia. A lui l’onere e l’onore di guidare Unipg per i prossimi sei anni.