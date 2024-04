Un umbro sul podio ai campionati nazionali di fisica: gioia per Matteo Baldelli

L’Umbria sul podio ai campionati nazionali di fisica, andati in atto al liceo ‘Medi’ di Senigallia da giovedì 11 a sabato 13 aprile. Il brillante risultato è arrivato grazie ad uno studente 18enne che frequenta la 5°G del ‘Galeazzo Alessi’ di Perugia: si tratta di Matteo Baldelli, capace di conquistare la medaglia di bronzo nella sfida in terra marchigiana. Una gioia condivisa con la docente di fisica di Baldelli, la professoressa Silvia Lombardi, il referente gare di fisica dell’istituto professor Francesco Rocchi, la collega Stefania Carletti (vicepresidente Aif nazionale, sempre dell’Alessi) e il professor Francesco Boria, referente dei campionati di fisica della regione Umbria (docente al liceo ‘Galilei’ di Terni). Quest’ultimi due sono stati impegnati nella commissione nazionale per la correzione della gara teorica.

