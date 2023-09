Urla e marmitte rumorose: è protesta a Gabelletta

Urla, schiamazzi e poi quel fastidioso e continuo ronzio di marmitte: è protesta in via Gabelletta, a Terni, per i rumori provocati – stando ai residenti – da un gruppo di giovani che ogni sera si raduna davanti alla farmacia Conti. «È vero che sono solo ragazzi – commenta un cittadino -, ma non è più possibile dormire solo tre ore per notte per colpa loro».

La lettera

«Con i loro scooter smarmittati – racconta il residente nella sua segnalazione -, è un continuo viavai. Fanno un rumore infernale, cominciando alle 21.30 fino alle 1 di notte, ogni sera. Speravo che con l’inizio della scuola almeno si limitassero nei fine settimana, ma ancora continuano. Tra rumore assordante degli scooter e urla non si dorme più, e io la mattina alle 4.30 mi sveglio per andare al lavoro. Non penso che il problema sia solo il mio, ma di buona parte del quartiere».Vani i tentativi di segnalare la vicenda alla polizia Locale. «Ho provato a chiamarla – continua il cittadino -, ma l’unica risposta che ho avuto è stata appunto ‘ma sono ragazzi’. Pienamente d’accordo, ma a dormire tre ore scarse per notte alla fine mi girano le scatole. Anche se sono ragazzi ho anche scritto un’email al sindaco visto che la polizia Locale è tra le sue deleghe, chiaramente senza nessuna risposta».