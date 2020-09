Urne aperte, 666 mila umbri al voto

Articolo in aggiornamento

di F.L.

È tempo di tornare alle urne, dalle 7 di domenica e per la prima volta in era Covid, per 666 mila 602 elettori umbri, chiamati a partecipare al referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari. Si vota fino alle 23, mentre lunedì il voto sarà permesso dalle 7 alle 15. Tra questi elettori sono 9 mila 267 coloro che sono chiamati ad esprimersi in sei comuni della regione – nella sola giornata di domenica – anche alle elezioni amministrative. Le amministrazioni da rinnovare sono quelle di Scheggino e Valfabbrica in provincia di Perugia e Attigliano, Calvi dell’Umbria, Ferentillo e Giove in provincia di Terni.

Cosa prevede il referendum

Il referendum è stato indetto per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale intitolata ‘Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari’. In caso di vittoria del ‘sì’ il taglio prevede il passaggio da 630 a 400 seggi alla Camera e da 315 a 200 seggi al Senato. Per la validità del referendum costituzionale confermativo, a differenza che per il referendum abrogativo, non è previsto dalla legge un quorum di validità. Non si richiede, cioè, che alla votazione partecipi la maggioranza degli aventi diritto al voto e l’esito referendario è comunque valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione degli elettori.

In Umbria 13 candidati sindaci

Per quanto riguarda le elezioni comunali, per la carica di sindaco a Scheggino (387 elettori) si sfideranno – in ordine di comparizione sulla scheda elettorale – Fabio Dottori della lista Uniti per Scheggino, Carlo Stefanelli de L’Altra Italia e Bonaventura Benedetti di Collaboriamo per Scheggino. A Valfabbrica Enrico Bacoccoli (Insieme per crescere) si contrapporrà a Marco Nazzareni (Obiettivo Valfabbrica), mentre ad Attigliano il sindaco uscente Leonardo Vincenzo Fazio (Il Polo per Attigliano) se la dovrà vedere con Claudio Guerra (Idea Comune). Sfida a due anche a Calvi dell’Umbria, dove anche in questo caso si ricandida il primo cittadino uscente Guido Grillini (Tradizione e innovazione), che affronterà Alfio Nesta di Progetto Calvi. A Ferentillo ci riprova Enrico Antonio Duilio Riffelli (Armonia Solidarietà Sicurezza) – eletto nel 2019, ma decaduto lo scorso febbraio dopo le dimissioni di sei consiglieri -, che sarà sfidato da Elisabetta Cascelli (Insieme per Ferentillo). Infine a Giove i candidati sindaco sono Marco Morresi, della lista Giove Bene Comune, e Maurizio Cerioni (Passione Giove).

Le disposizioni anti-Covid

«In tutte le sezioni elettorali dovranno essere rispettate le misure anti-Covid per la tutela della salute dei cittadini – ricorda il ministero dell’Interno -. Per il voto in sicurezza: uso obbligatorio della mascherina per accedere ai seggi, sia per elettori che per ogni altro soggetto autorizzato ad entrare (presidenti e scrutatori dovranno sostituire i dispositivi di protezione individuale ogni 4-6 ore); divieto di assembramenti all’interno delle sezioni, previste aree di attesa all’esterno; uso del gel igienizzante per gli elettori prima di entrare nei seggi, una seconda volta prima di ricevere la scheda elettorale e la matita e, infine, consigliato un terzo utilizzo al termine delle operazioni di voto».

I seggi speciali per i contagiati

Stabilite particolari modalità per consentire il voto domiciliare a tutti gli elettori che, essendo a quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19, non possono recarsi ai seggi. Il compito di raccogliere il voto – in particolari condizioni di sicurezza – è affidato alle sezioni ospedaliere attraverso i seggi speciali, composte da personale appositamente formato che si reca presso le abitazioni degli elettori che ne fanno richiesta.

In otto comuni elezioni fuori dalle scuole

Sei comuni della provincia di Perugia (Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Sant’Anatolia di Narco, Spoleto, Torgiano ed Umbertide) hanno comunicato lo spostamento di sette sezioni elettorali in immobili diversi dagli edifici scolastici, per non interrompere l’attività didattica cominciata da meno di una settimana, lo stesso hanno fatto altri due in provincia di Terni (Baschi e Fabro). Sei in questo caso le sezioni interessate.