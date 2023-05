Urne aperte: a Terni e Umbertide è l’ora del ballottaggio

Secondo e decisivo ’round’ alle elezioni amministrative di Terni e Umbertide, dove dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì gli elettori sono chiamati di nuovo alle urne per il turno di ballottaggio. Nei due Comuni, entrambi sopra i 15 mila abitanti, nessuno dei candidati in lizza al voto del 14 e 15 maggio ha infatti raggiunto il 50% più uno dei voti validi, e così a sfidarsi per la fascia di primo cittadino saranno i due più votati. Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi.

Qui Terni

Nella città dell’acciaio il duello è tra il candidato del centrodestra, l’assessore uscente al bilancio Orlando Masselli, e l’imprenditore e presidente della Ternana Calcio Stefano Bandecchi. Il primo, sostenuto dalle liste di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Terni Masselli Sindaco, Terni Protagonista, Liberali e Riformisti-Nuovo Psi e Terni Civica, al primo turno ha ottenuto il 35,81% dei voti (17.363), contro il 28,14% (13.647) di Bandecchi, espressione delle liste civiche Alternativa Popolare, Con Bandecchi per Terni, Terni per Loro e Noi con Terni. Entrambi i candidati non hanno formalizzato alcun apparentemento con le altre forze politiche candidate al primo turno, nessuna delle quali ha dato indicazioni di voto ai propri elettori. Decisiva per il risultato finale sarà anche l’affluenza alle urne, che al primo turno si è fermata al 56,87%. Al ballottaggio nelle precedenti elezioni amministrative di giugno 2018 era stata del 59,44%. La vittoria era andata al candidato del centrodestra Leonardo Latini con il 63,42% delle preferenze, contro il 36,58% dello sfidante Thomas De Luca sostenuto dal Movimento Cinque Stelle.

Qui Umbertide

Nella cittadina dell’alta valle del Tevere il sindaco uscente Luca Carizia (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Umbertide per Carizia Sindaco, Umbertide in Movimento) affronterà Sauro Anniboletti (Partito Democratico, Umbertide Partecipa, Riformisti-Umbertide Cambia, Sinistra per Umbertide-Alleanza Sinistra Verdi). Al primo turno Carizia ha ottenuto il 43,82% dei voti (3.753), rispetto al 30,81% (2.630) di Anniboletti. Proprio quest’ultimo è l’unico candidato ad aver formalizzato un apparentemento, quello con il M5s, che al primo turno ha raccolto il 2,58% delle preferenze con il candidato Giampaolo Conti. Quanto all’affluenza, al primo turno ad Umbertide è stata più alta che a Terni, raggiungendo il 69,80% dei votanti. Alle amministrative 2018 aveva invece votato il 65,19% degli elettori. Cinque anni Carizia era stato eletto sindaco con il 62,51% dei voti, dietro di lui la candidata del centrosinistra Paola Avorio con il 37,49%.