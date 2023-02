Usl Umbria 2: il dottor Stefano Bergonzini nominato presidente regionale dell’Aicpr

Il dottor Stefano Bergonzini, cardiologo della riabilitazione cardiologica dell’ospedale di Narni-Amelia, è stato nominato presidente regionale dell’Associazione italiana di cardiologia clinica, preventiva e riabilitativa (Aicpr) per il biennio 2023-2024. Il direttore generale della Usl Umbria 2, il dottor Massimo De Fino, e il direttore del presidio ospedaliero di Narni-Amelia, il dottor Sergio Guido, rivolgendo al dottor Bergonzini i migliori auguri di buon lavoro, si sono congratulati con il professionista per il prestigioso incarico.

Aicpr

L’Associazione italiana di cardiologia clinica, preventiva e riabilitativa si pone l’obiettivo di promuovere la conoscenza e lo sviluppo della riabilitazione cardiologica con particolare attenzione alla formazione e alla ricerca. Il ruolo della cardiologia preventiva e riabilitativa, infatti, si è particolarmente evoluto negli ultimi anni e prevede un intervento di cura globale del cardiopatico post-acuto, che comprende la stratificazione del rischio residuo, la valutazione funzionale, l’ottimizzazione terapeutica, l’educazione sanitaria, la ripresa dell’attività fisica in regime di sicurezza e la pianificazione del follow-up longitudinale. Programmi strutturati di riabilitazione, sia di degenza che ambulatoriale, stanno diventando un importante strumento di riferimento anche per la medicina generale; pertanto la riabilitazione cardiologica, grazie all’attività di società scientifiche come Aicpr, dovrà porsi sempre più come ponte ideale nella gestione del paziente cardiopatico tra acuzie e territorio.