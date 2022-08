Usl Umbria 2, incarichi dirigenziali scaduti: scatta la proroga

Una pioggia di incarichi dirigenziali già scaduti – anche da un paio di mesi – o di prossima scadenza, c’è la proroga per tutti in casa Usl Umbria 2. Fino e non oltre il 31 dicembre: la decisione è stata formalizzata martedì in attesa del nuovo Piano sanitario regionale. Numerosi i professionisti coinvolti, a partire dai direttori di dipartimento e di strutture complesse: in tal senso nella lista figurano Massimo Bracaccia, Fabrizio Damiani, Sonia Biscontini (Sert Foligno), Stefano Federici (distretto di Terni), Giorgio Sensini (distretto di Narni-Amelia) e Simonetta Antinarelli (distretto di Spoleto).

Condividi questo articolo su