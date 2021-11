Usura, truffa, frode: nuovi sequestri per la consulente Monfreda

Nuovi sequestri per la consulente di origini piemontesi Maria Grazia Monfreda su cui era già intervenuta lo scorso luglio la procura della Repubblica di Perugia. I finanzieri del Gico (Gruppo investigazione criminalità organizzata) del Nucleo di polizia economico finanziaria di Perugia, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro e contestuale confisca, in applicazione della normativa antimafia, nei confronti dell’imprenditrice.

Le accuse

La donna – spiega una nota degli inquirenti – è titolare di una ditta individuale operante nel settore della consulenza amministrativa, la Loan di Ponte San Giovani. Le accuse a suo carico parlano di usura (talvolta aggravata, perché ai danni di soggetti che si trovavano in stato di bisogno), truffa, esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria, esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, frode fiscale per emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Intestazioni fittizie

Una condotta ritenuta socialmente pericolosa, anche perché continuativa negli ultimi dieci anni. La donna, residente a Perugia, è priva di redditi che giustificassero le disponibilità finanziarie, mobiliari ed immobiliari accumulate nel tempo. Nel tempo aveva intestato fittiziamente a terzi il proprio patrimonio, attraverso un meccanismo consolidato, scoperto dagli investigatori delle Fiamme Gialle: l’imprenditrice otteneva mutui bancari – poi non onorati – utilizzati per l’acquisto di immobili che venivano poi ‘riacquistati’ formalmente da altri soggetti, al termine della conseguente procedura esecutiva avviata dalle banche ed a prezzi notevolmente inferiori alle valutazioni di mercato. Oltre ad immobili e terreni, c’erano magazzini e capannoni industriali intestati fittiziamente a prestanome; il tutto è stato sequestrato per un valore di oltre 700 mila euro.

Il suo nome in ‘Quarto Passo’: prima vittima, poi…

Il nome di Maria Grazia Monfreda emerge nell’ordinanza ‘Quarto Passo’, quella sulle infiltrazioni della ‘Ndrangheta in Umbria. A lei – si legge in un articolo (lo linkiamo in basso; ndr) – si sarebbero rivolti i boss Cataldo Ceravolo e Mario Campiso, entrambi originari di Cirò (Catanzaro), per un prestito di 125mila euro, che sarebbero serviti per lavori edili mai realizzati. Ma quando la Monfreda pensa di rivolgersi a un avvocato, partono le minacce, sempre più pesanti, sempre più incalzanti. Si parla addirittura di una testa d’agnello fatta ritrovare davanti al suo ufficio. Inizialmente, quindi, la donna sarebbe vittima del sodalizio mafioso, per poi diventarne – giocoforza – complice e, addirittura, ambasciatrice, ad esempio presso l’imprenditore Virecci, che sta costruendo un mega complesso a Balanzano, cui fu bruciato un cantiere.

