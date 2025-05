È andato a firmare presso la caserma dei carabinieri di corso Garibaldi, a Perugia, perché sottoposto all’obbligo per reati di stupefacenti. E poi, mentre si allontanava, è stato controllato dagli stessi militari. Che lo hanno trovato in possesso di eroina. L’uomo è un 28enne della Nigeria che aveva con sé un ovulo di droga da 11 grammi mentre a casa – la perquisizione è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Fortebracio – c’erano altri 22 ovuli per un peso complessivo di 246 grammi di eroina. L’uomo è stato arrestato in flagrante e tradotto nel carcere perugino di Capanne.