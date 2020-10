Due sanzioni per oltre 1.000 euro e sequestro – con successiva confisca – di ciò che aveva trovato. Un raccoglitore di tartufi è stato stangato dai carabinieri forestali di Città di Castello in seguito ad un controllo effettuato nella notte tra giovedì e venerdì: l’uomo è stato sorpreso alle 4.30 mentre arrivava con i propri cani. C’era un problema: il via libera è previsto dalle 6.37 ed inoltre non aveva il tesserino autorizzativo.

