Al bar con un coltello da 30 centimetri: 40enne denunciato

Si è presentato al bar con un coltello da cucina lungo più di trenta centimetri. Non è passato inosservato e per lui c’è la denuncia in stato di libertà alla procura della Repubblica di Perugia: il fatto è accaduto a Castiglione del Lago e ci hanno pensato i carabinieri a risolvere la situazione dopo la segnalazione partita da alcuni clienti dell’esercizio commerciale. I militari in poco tempo hanno bloccato il 40enne per ulteriori controlli, quindi è scattato il sequestro del coltello e il deferimento per porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

