Va contromano in E45 a San Gemini, causa incidenti e poi scappa

Panico nel primo pomeriggio di venerdì, intorno alle ore 15, lungo la superstrada E45 all’altezza dello svincolo di San Gemini Sud. Un’autovettura che procedeva contromano in direzione Perugia, ha causato lo sbandamento di almeno altri tre veicoli i cui conducenti hanno fatto il possibile per evitare gli impatti. Il bilancio è di alcuni feriti lievi e l’auto ‘pirata’ ha poi proseguito, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Stradale del distaccamento di Todi che, in collaborazione con i colleghi di Terni, hanno eseguito gli accertamenti e avviato le indagini per risalire al responsabile. Fisiologici i rallentamenti della viabilità per procedere ai rilievi e alla rimozione dei veicoli incidentati.

