Va in giro con una spranga di ferro e prova a rapinare: 37enne arrestato

Si è presentato nel negozio ‘Qua la zampa’ con una spranga di ferro di notevoli dimensioni e ha provato a rubare sacchetti di mangime per cani. Con tanto di minacce alla giovane titolare: per questo motivo un 37enne ungherese è stato dai carabinieri di Assisi dopo il blitz tentato a Bastia Umbra.

L’episodio e il tentativo bis



La donna ha iniziato ad urlare per chiedere aiuto e, in questo modo, è riuscita a far desistere il 37enne dal suo intento. Poco dopo l’uomo si è spostato nel pub ‘Blu Ice’ e ha agito nella stessa maniera: ha minacciato il titolare pretendendo di essere servito con cibo e bevande. A questo punto sono intervenuti i carabinieri: scattato l’arresto per tentata rapina e rapina aggravata continuata. Ora si trova nel carcere di Capanne in attesa dell’udienza di convalida.