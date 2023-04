Va in ipoglicemia fra Terni e Spoleto: la Stradale salva lui e gli altri automobilisti

Un calo glicemico lo ha colpito mentre stava tornando a casa alla guida della sua auto, intorno alle 21.30 di sera lungo la strada statale Flaminia in direzione Terni. Un rischio enorme, visto che la condotta di guida, diventata improvvisamente pericolosa, è stata segnalata da più persone alle forze dell’ordine. E gli agenti della sezione polizia Stradale di Terni si sono portati subito sul posto.

Sano e salvo

La pattuglia ha immediatamente rintracciato la vettura, facendola accostare in sicurezza. L’uomo al volante – 50enne della Campania – è subito apparso poco lucido, frastornato. Gli agenti lo hanno tranquillizzato e poi, parlandoci, hanno scoperto che era stato colpito da un serio calo glicemico. Da qui l’esigenza di somministrare una banale quanto decisiva bustina di zucchero che, nonostante le difficoltà date dall’orario e dalla zona isolata, gli agenti sono riusciti a trovare presso una famiglia che vive non distante dall’arteria stradale. Così l’uomo ha potuto recuperare dei valori glicemici normali – quelli dell’auto misurazione precedente erano risultati molto bassi – e farsi visitare dagli operatori del 118 intervenuti sul posto. I quali hanno constatato il recupero delle funzionalità e quindi della possibilità, per il 50enne, di fare ritorno a casa in autonomia.