Lite tra colleghi per una compravendita non andata bene: denunciati in tre

Una compravendita non andata a buon fine. Questo il motivo che ha fatto scattare una violenta lite tra colleghi di lavoro: la polizia di Stato di Assisi è intervenuta per definire la situazione e alla fine sono arrivate tre denunce. Coinvolti un 66enne, un 47enne ed un 19enne, tutti finiti nei guai per interruzione di pubblico servizio e lesioni personali.

Sangue

Gli agenti sono andati al locale pronto soccorso per la presenza del 66enne, vittima dell’aggressione: aveva la maglia sporca di sangue e diverse escoriazioni sul volto. Ha riferito di essere stato attaccato dal collega 47enne e che suo figlio, di 19 anni, era a caccia dell’uomo per vendicarsi del padre. Da qui la preoccupazione del genitore: per agevolare la ricerca del giovane ha spiegato che l’auto che stava guidando il figlio aveva il parabrezza infranto, danno causato dal collega nel corso dell’aggressione.

Individuato. La lite ed il camper

Durante la ricerca è stato segnalato alla polizia che il 19enne aveva dato in escandescenza in ospedale: stava chiedendo dove fosse l’aggressore del padre con un estintore in mano. «Giunti sul posto, i poliziotti hanno contenuto in sicurezza il giovane che, sentito in merito, ha confermato quanto accaduto, spiegando di essere in attesa che l’aggressore uscisse dal pronto soccorso. Dopo aver riportato le parti alla calma, gli agenti hanno sentito il presunto aggressore – un uomo, classe 1975 – che ha raccontato di essere stato affrontato dal 66enne – spiega la questura – e dal figlio mentre dormiva all’interno del proprio camper». La lite era iniziata il giorno precedente per una compravendita non andata a buon fine: la contesa era poi andata avanti per tutta la serata fino alle 5 del mattino.