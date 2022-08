Vacanze ed esodo estivo: «Prudenza, non siamo mai soli sulla strada» – VIDEO

Condividi questo articolo su

















Inizia ad intensificarsi la mobilità estiva per i tanti vacanzieri che sono in partenza. Giornata odierna da ‘bollino rosso’, mentre per sabato mattina c’è il ‘bollino nero’ lungo la rete Anas. Coinvolte anche le arterie umbre, in particolar modo E45, SS675 e SS3bis. La polizia Stradale di Terni, guidata dalla dirigente Luciana Giorgi, è attiva per far sì che tutto possa procedere nel migliore dei modi. Con tanto di ‘vademecum’ per ridurre al minimo la possibilità di avere problemi.

Prudenza e riposo

«Sono già iniziati – spiega la comandante Giorgi – i primi spostamenti rilevanti dei vacanziari e la polizia Stradale raccomanda di mantenere una guida prudente e corretta. L’invito più scontato è fare un check-up completo del veicolo, con particolare attenzione allo stato dei pneumatici. Caricare i bagagli in modo che i pesi siano bilanciati per non compromettere la visuale del conducente». Ma soprattutto «non si può intraprendenre un viaggio se non si è riposati, la distrazione più banale può essere fatale. Sulla strada non siamo mai soli e guidare è una cosa molto seria». Regole di buon senso.