Vaccini Umbria, personale sanitario: in 679 ancora a zero

In Umbria ad aver completato il ciclo vaccinale tra il personale scolastico sono in quasi 20 mila, per una percentuale che supera il 70% (la media nazionale è del 78.20%). Questo l’aggiornamento a venerdì pomeriggio del report del governo sulla campagna di vaccinazione: nella fascia tra i 50 ed i 69 anni sono in attesa di ricevere la prima dose in oltre 47 mila.

IL REPORT COMPLETO (.PDF) – LEGGI

Fasce 50-59 e 60-69

Il governo da questa settimana ha inserito quest’ulteriore fascia nello schema riepilogativo. In Umbria ciclo completato per il 42,26% contro una media italiana sopra il 58%; prima dose per il 77,36% (dato medio nazionale del 73,60%), mentre in attesa c’è il restante 22,64% per oltre 30 mila persone coinvolte. Per quel che concerne la fascia tra i 60 ed i 69 anni il ciclo vaccinale è terminato per il 73,37% contro una media italiana inferiore al 64%; devono ancora ricevere la prima dose in 16.965 (15,06%, media italiana del 18,18%).

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Gli over 70

Passando alla fascia 70-79 si registra in Umbria un 73,25% per la vaccinazione completa (media italiana del 76,40%), mentre ad aver ricevuto la prima somministrazione (e unica in caso di J&J) è l’89,64% contro un dato nazionale dell’87,76%. Capitolo ultraottantenni: ciclo completo per l’88,06%, in linea con il dato medio italiano. In attesa di ricevere la prima dose il 9,66% (dato italiano di poco superiore al 7%).

Personale scolastico e sanitario

In Umbria – i dati possono variare come ricorda il governo – ciclo vaccinale completato per il 70,20% contro una media nazionale del 78,20%. Prima dose ricevuta dal 75,03% (il dato italiano sfiora l’85%). Infine il personale sanitario: ha terminato il 92,86% (in linea con il dato italiano), prima dose per il 97,79%. Ancora a zero restano in 679, pari al 2,21% sul totale (media nazionale del 2,06%).