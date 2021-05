Vaccini Umbria, report governo fascia 70-79: ciclo finito per il 13,6%

Tre ultraottantenni su quattro in Umbria hanno completato il ciclo vaccinale, mentre nella fascia 70-79 la percentuale è del 13,61% con il 25,26% ancora in attesa della prima dose. L’aggiornamento alle 17 di venerdì pomeriggio è del governo nazionale.

Over 80

In Umbria il 75,25% (la scorsa settimana era il 68,39%) della popolazione coinvolta ha completato il ciclo vaccinale contro una media nazionale del 76,87%. Restano in attesa della prima dose in 10.709, vale a dire il 12,46% (media italiana di poco superiore all’11%).

Fascia 70-79

In questo caso ciclo terminato per il 13,61% (era il 10,47% la scorsa settimana) contro una media nazionale di oltre il 20%. A ricevere la prima dose il 74,74% (media italiana superiore al 75%), restano in attesa in oltre 24 mila (25,66%).

Ospiti Rsa

Prima dose al 100% da tempo, ciclo completato per l’80,70% della popolazione (era l’83,34%, ma c’è da considerare che è cambiato il numero totale della popolazione da 5.433 a 5.642). La media nazionale è dell’81,91%.

Personale sanitario

Somministrazione della prima dose per il 90.47%, ciclo completato per il 76,22% (era il 74,70% la scorsa settimana, media nazionale dell’82,50%). Restano in attesa di iniziare in 2.930 (il 9,53%, media italiana del 3,81%).

Personale scolastico

Prima dose per il 68,89% della popolazione (era il 68,60%), ciclo vaccinale completato per il 2,31% (la media nazionale è dell’11,86%). In attesa di iniziare sono in 8.831, ovvero il 31,11% (media italiana del 22,83%).