Covid, vaccini Umbria: 25% personale scuola in attesa della 1° dose

Il 25,12% della popolazione coinvolta – oltre 7 mila persone – è ancora in attesa di ricevere la prima dose del vaccino anti Covid in Umbria, contro una media nazionale del 15,25%. Questo il dato aggiornato a venerdì pomeriggio, 9 luglio, in merito al personale scolastico: lo si evince dal consueto report del governo sulle somministrazioni. Nei giorni scorsi sul tema si era espresso il commissario nazionale Figliuolo, lanciando un input ben chiaro: «Serve accelerare».

SPECIALE COVID – UMBRIAON

I dati sul personale scolastico

Prima dose somministrata al 74,88% contro una media nazionale superiore all’84%; ciclo vaccinale completato in Umbria per il 69,17% (il dato italiano è invece del 77,17%). Al momento in totale la platea è formata da 28.382 persone: «Le modalità di rilevazione e prenotazione possono variare in base ai criteri stabiliti da ciascuna Regione e possono comportare incrementi», evidenzia il governo.



IL REPORT COMPLETO AGGIORNATO

Over 80 e fascia 70-79

Capitolo ultraottantenni. In Umbria hanno ricevuto la prima dose il 90,23% delle persone coinvolte (media italiana superiore al 92%), ciclo completato per l’87,64% contro un dato medio nazionale dell’89,02%. In attesa di iniziare il 9,77%. Per quel che concerne la fascia 70-79 prima somministrazione per l’89,25% (dato medio italiano inferiore di due punti percentuali) e ciclo terminato il 63,25% (media italiana superiore al 69%). Il 10,75% deve ancora cominciare il percorso.

Fascia 60-69

Prima dose per l’84,38% (media italiana dell’81,31%), ciclo ultimato per 58,88% (anche in questo caso meglio del dato nazionale, fermo al 56,35%). In attesa di iniziare il 15,62%, ovvero oltre 17 mila 500 persone.