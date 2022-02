Vaga impaurita in superstrada: ‘Nana’ salvata dalla Stradale

La segnalazione era relativa a due cani che, impauriti e disorientati, stavano vagando pericolosamente lungo la corsia di sorpasso della statale 75 ‘Centrale Umbra’, all’altezza di Ospedalicchio di Bastia Umbra. Gli agenti della Stradale di Perugia sono intervenuti subito, con lampeggianti e sirene, e dopo aver fatto rallentare e incolonnare le auto per garantire la sicurezza, hanno individuato gli animali cercando di avvicinarli. Uno dei due è fuggito nei campi della zona, mentre l’altro – un lagotto emiliano – si è avvicinato all’operatore, facendosi prendere in braccio. A quel punto è stata ripristinata la viabilità e sono iniziate le operazioni per capire di chi fosse il cane. Con l’intervento del veterinario della Usl 1, che ha riscontrato le buone condizioni di salute dell’animale, è stato possibile risalire – tramite microchip – al suo nome, ‘Nana’, e a quello del proprietario. Che, una volta contattato, ha potuto riabbracciare la sua cagnolina.

