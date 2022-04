Vaga in strada con in mano una katana di un metro: denunciato

«C’è un uomo in strada con una katana»: questa la segnalazione di un cittadino alla centrale operativa dei carabinieri di Perugia che subito ha mandato sul posto – zona Fontivegge – una pattuglia del comando stazione di Corciano. I militari nel giro di poco lo hanno individuato: si trattava di un 54enne che, in stato confusionale, vagava in strada con in mano una katana di 98 centimetri. Alla vista dei carabinieri l’uomo ha gettato l’arma a terra tentando di allontanarsi, ma è stato bloccato e riportato alla calma. Nei suoi confronti è poi scattata la denuncia a piede libero per porto abusivo di armi.

Condividi questo articolo su