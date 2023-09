Disagi nella serata di venerdì lungo la statale Valnerina, poco oltre Arrone in direzione Terni, per un albero caduto in mezzo alla carreggiata. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Terni e le forze dell’ordine per ripristinare le condizioni di sicurezza e gestire la viabilità. Fisiologici i disagi per il traffico in seguito all’accaduto: non risultano comunque veicoli né persone coinvolte. Ma il rischio corso è stato reale.

