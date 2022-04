Valnerina: camion carico di tori finisce nella scarpata

Incidente stradale all’alba di giovedì lungo la provinciale 209 della Valnerina, fra Sant’Anatolia di Narco e Borgo Cerreto, in provincia di Perugia. Un mezzo pesante che trasportava dei tori – sarebbero cinque gli animali – è finito in una scarpata dopo che il conducente, sbandando, ne ha perso il controllo. L’uomo, un autotrasportatore 49enne di Spoleto, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso: ha riportato una frattura vertebrale e le sue condizioni non sono gravi. Gli animali coinvolti nel sinistro, con il veicolo che sarebbe caduto per un’altezza di circa cinque metri, non avrebbero riportato particolari conseguenze. Sul posto per recuperare veicolo ed animali e ripristinare le condizioni di sicurezza, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori Anas. Al lavoro anche le forze dell’ordine. A riportare la notizia in prima battuta è stato il giornale umbria24.it.

