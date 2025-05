Anche quest’anno le sezioni di Federcaccia della Valnerina Ternana, in collaborazione con la fondazione ‘Una’ (Uomo, natura, ambiente), hanno confermato il proprio impegno per la salvaguardia dell’ambiente, organizzando una nuova giornata ecologica nei comuni di Arrone, Montefranco, Ferentillo e Polino. All’iniziativa hanno partecipato oltre 30 cacciatori della zona, che si sono dedicati con grande senso civico alla raccolta dei rifiuti abbandonati. Un gesto concreto e simbolico che ha voluto sottolineare come la passione venatoria possa e debba convivere con il rispetto per l’ambiente.

Federcaccia ha espresso il proprio plauso nei confronti dei volontari per il senso di responsabilità dimostrato. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai soci della sezione ternana di Pro-Natura, presenti all’evento con la loro preziosa collaborazione. Durante la giornata sono stati raccolti rifiuti di ogni genere: vecchi elettrodomestici, pneumatici, vetro, ferro, plastica e persino rifiuti speciali, confermando purtroppo la persistenza del fenomeno dell’abbandono indiscriminato di scarti. Al termine delle operazioni, è stato rivolto un appello alla cittadinanza affinché simili comportamenti incivili vengano abbandonati, soprattutto considerando l’impegno dei quattro comuni coinvolti nella gestione e nel potenziamento di efficienti isole ecologiche a disposizione dei residenti. Un’iniziativa che rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni per il bene del territorio.