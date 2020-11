Valnerina, ha il Covid ma va a cogliere olive: denunciato 37enne

Un 37enne originario di Terni, residente a Montefranco, in Valnerina, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del comando stazione di Arrone nel pomeriggio di giovedì. A riferirlo è una nota del comando provinciale di Terni dell’Arma. Il giovane, sottoposto ad isolamento contumaciale presso la sua abitazione di Montefranco in quanto positivo al Covid, era uscito di casa per raccogliere le olive in un terreno di proprietà. I militari arronesi lo hanno però controllato e quindi denunciato a piede libero per il reato di ‘violazione dell’isolamento contumaciale e inosservanza degli ordini impartiti per impedire la diffusione di malattie infettive’.

