di Giovanni Cardarello

«Ciao amici, con la nostra nuova maglia per la prossima stagione voglio invitarvi al ‘Curi’. Voglio che andiate a fare l’abbonamento. Central Energy vi sta dando una mano. Ci vediamo, Forza Grifo». Con queste parole, tradotte dallo spagnolo e scandite in un reel già virale, il presidente del Perugia Calcio Javier Faroni ha aperto ufficialmente la campagna abbonamenti dei biancorossi per la stagione 2025/2026. Una stagione nella quale la gestione argentina del Perugia è chiamata a dimostrare la propria voglia, e la propria capacità, di fare calcio.

Le premesse, in verità, sembrano buone. La conferma di due uomini di campo come l’allenatore Vincenzo Cangelosi e il direttore generale sportivo Mauro Meluso è un presupposto decisivo per fare bene. Cosi come i movimenti di calciomercato vanno tutti in direzione della creazione di una squadra solida e di gamba. L’ideale per una serie C di alto livello. Ma veniamo alla campagna abbonamenti.

Il titolo è tutto un programma, ‘Vamos Grifo’ con tanto di hashtag social, e sarà aperta per tutti i settori dello stadio ‘Renato Curi’ ad eccezione della tribuna Est (gradinata), al momento chiusa per ristrutturazione, e per il settore vip, riservato agli sponsor. Come scandito daI girettore generale del Perugia Hernan Borras in conferenza stampa, i prezzi – in vendita libera – sono invariati rispetto a quelli dello scorso anno. Ma le novità non finisco qui. La più corposa è frutto della sinergia con lo sponsor Central Energy. Una sinergia che consente al tifoso che sottoscrive sia l’abbondamento che un contratto luce e gas con l’azienda fornitrice di energia, di ottenere il rimborso totale dell’importo.

La promozione si riferisce all’abbonamento in curva Nord, per il quale l’offerta prevede il rimborso integrale in bolletta per un importo di 165 euro (in ragione di 16,50 euro/mese); per gli altri settori, il rimborso è per la medesima cifra; per l’abbonamento al ‘pacchetto family’, il rimborso totale in bolletta è per un importo di 250 euro (in ragione di 25 euro/mese).

Le fasi della vendita

E passiamo alle fasi della vendita. Quest’anno la fase di prelazione, che sarà compresa nel periodo dal 1° al 7 luglio, riguarderà solo il posto. Infatti, il prezzo dei vari settori è lo stesso sia nella fase di prelazione che in quella di vendita libera. E qui si confermano le indiscrezioni anticipate dalla nostra testata. Con la scomparsa della prelazione, salgono i prezzi di curva Nord che passa da 145 a 165 euro, della tribuna Est (gradinata) da 165 a 200 euro e delle poltroncine da 450 a 493 euro. Scompare anche lo sconto per le donne e per gli over 65

Sottoscrizione dell’abbonamento

Per coloro che hanno il vecchio abbonamento in modalità cartacea (.pdf) sarà sufficiente recarsi in biglietteria. Per chi si abbona online è necessario avere la Grifo Card e successivamente collegarsi al link attivo dal 1° luglio. Il club «raccomanda di presentarsi in biglietteria con il modulo di sottoscrizione già compilato per facilitare la procedura (si trova nel sito alla voce ‘Abbonamenti’ oppure si può ritirare in biglietteria) e il tagliando del vecchio abbonamento».

Gli orari

La biglietteria dello stadio ‘Renato Curi’ sarà aperta da martedì 1° a venerdì 4 luglio, dalle ore 16 alle 19 (non la mattina); sabato 5 luglio dalle ore 10 alle 13 (non il pomeriggio); domenica 6 luglio chiuso. Sarà possibile sottoscrivere o rinnovare nuove Grifo Card presso lo store biancorosso (non in biglietteria).

Agevolazioni per le persone disabili e i bambini Under 6

La vendita dedicata alla persona con disabilità inizierà lunedì 7 luglio alle ore 16. Saranno abbonati nei settori a loro assegnati, massimo 30 posti per possessori di Legge 104 e accompagnatore (se riportato su quest’ultima) e 8 posti, sempre con Legge 104 su sedia a rotelle (POH), nella piattaforma riservata. I nati dal 2019 in poi dovranno sottoscrivere l’abbonamento (richiesto dal genitore) senza sostenere nessun costo ma non avranno diritto ad un posto a sedere. Le informazioni complete sono presenti sul sito ufficiale del Perugia Calcio.