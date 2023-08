Vanno alle sagre, bevono e si mettono alla guida: patente ritirata per due fratelli

Un’amara e brutta sorpresa per una mamma di due ragazzi, appresa dalla polizia di Stato durante i controlli notturni per il contrasto della guida in stato di ebbrezza.

Il controllo

La donna è stata avvisata dalla polizia di Stato per andare a recuperare l’auto del figlio. Motivo? Gli era stata ritirata la patente. Tuttavia agli agenti ha risposto di contattare l’altro figlio: nella sua idea è lui che avrebbe riaccompagnato a casa il fratello. E invece niente da fare perché i poliziotti «le hanno dovuto dire che anche all’altro era stata ritirata la patente». Nella stessa serata infatti erano andati in due sagre diverse ed entrambi sono stati destinatari di provvedimenti legati all’articolo 186 del codice della strada.