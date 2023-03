Vascigliano: incidente coinvolge il parroco di Stroncone

Incidente stradale nella prima serata di venerdì lungo la strada statale 313 ‘di Passo Corese’, nella zona di Vascigliano (Stroncone). Da quanto appreso, un’autovettura Fiat Panda intenta a svoltare in una traversa laterale, è stata colpita da una Mitsubishi condotta da un 58enne residente in zona. A seguito dell’impatto, la Panda – con al volante il 42enne Luca Allaria, parroco di Stroncone – si è ribaltata. Quest’ultimo è uscito autonomamente dall’abitacolo ed è stato affidato, per precauzione, alle cure degli operatori del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero fortunatamente preoccupanti. Illeso il conducente della Mitsubishi. Sul posto, per le operazioni necessarie, si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni e i carabinieri del comando stazione di Stroncone.

Condividi questo articolo su