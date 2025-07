Le mura e i bastioni altomedievali ‘superstiti’, a Terni, necessitano di attenzione e, in qualche caso, di interventi conservativi con le strutture spesso minacciate da una vegetazione selvaggia. Fra questi, c’è il tratto di mura che circonda la parte esterna dell’ex palazzo della Regione Umbria di via Saffi (di recente restaurato, inaugurato dalla passata giunta regionale pochi giorni prima del rinnovo del consiglio e ancora non utilizzato), fino al recinto del convento di Sant’Antonio. Il bastione quadrato è ammantato di erbe, edera e un fico selvatico, quest’ultimo onnipresente su mura e bastioni.

Un patrimonio malmesso ma che racconta (a vista) la storia della città. Un’altra pianta di fico selvatico è tornata a crescere sul bastione in via Battisti, altezza largo Don Minzoni, e anche sopra il superbo bastione quadrato di porta Spoletina. La crescita di questi arbusti su punti sensibili, rischia di comprometterne le strutture contribuendo in modo determinante all’indebolimento della stabilità. L’appello, rivolto a Comune e Soprintendenza, è che si inizi un percorso fattibile con interventi di tutela del patrimonio, come è già stato fatto per l’anfiteatro romano.