Veicoli a motore ‘liberi’ sui sentieri: il Cai Umbria si ribella

di Gian Luca Angeli

Presidente gruppo regionale Cai Umbria

Il gruppo regionale del Club alpino italiano dell’Umbria esprime la netta e decisa contrarietà all’emendamento ai disegni di legge relativi al bilancio della Regione Umbria, approvato il 20 dicembre scorso, che consentirà di fatto la libera circolazione di veicoli a motore sulla ricca rete dei sentieri escursionistici umbri, sulle mulattiere, i viali parafuoco e le piste di esbosco e di servizio a boschi e pascoli. Sulla questione chiederemo un incontro urgente con la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. Con tale atto si rischia di colpire duramente e impoverire quel grande patrimonio naturalistico, storico e ambientale dell’ambiente montano umbro che costituisce anche un grande valore aggiunto turistico.

Il Cai-Umbria, che conta oltre 4 mila soci e 8 sezioni, sottolinea che in ottemperanza di tale nuova normativa, in cui si stabilisce che il divieto di transito in quelle aree è attivo solo in presenza di specifiche tabelle di divieto di transito il cui costo unitario è indicato in 75 euro, comporterebbe un esborso di fondi pubblici ‘spropositato’. Basti pensare a questo proposito che solo la rete sentieristica umbra tracciata e gestita dalle sezioni umbre del Cai conta 444 tracciati, per uno sviluppo di oltre 3.600 chilometri. A queste si devono aggiungere gli altri migliaia di chilometri dei tracciati montani di servizio.

Ogni anno migliaia di escursionisti e viaggiatori italiani e stranieri percorrono i nostri sentieri che spesso si intersecano e coincidono con i grandi Cammini internazionali. Vorrei poi ricordare che sulla questione della tutela e valorizzazione della rete sentieristica umbra abbiamo presentato nel 2021 una proposta di legge, avviando un confronto con gli organi tecnici della Regione e con gli assessori Paola Agabiti ed Enrico Melasecche. Il Cai-Umbria si è sempre posto in maniera propositiva e costruttiva sulle tematiche della montanità. Vorremo continuare a farlo anche se l’approvazione di questo emendamento costituisce per noi un atto fortemente negativo, sul quale chiediamo un confronto con la presidente Tesei, con lo stesso spirito costruttivo ma nella chiarezza delle nostre posizioni.