di Giovanni Cardarello

Quella che vi stiamo per raccontare è una storia amara che, purtroppo, coinvolge loro malgrado tanti cittadini onesti e che mette a rischio la loro salute, i loro veicoli e che ha come diretta conseguenza premi assicurativi più alti per tutti. Parliamo del triste fenomeno dei veicoli che circolano senza assicurazione. Un malcostume, oltre che un reato, sempre più diffuso. Una scelta che impatta direttamente su chi suo malgrado ha un incidente stradale con un veicolo di questo tipo.

Danni all’auto, danni alle persone e senza che nessuno rimborsi il dovuto. In questi casi ci sarebbe il Fondo di garanzia per le vittime della strada gestito dalla Consap, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici. Un fondo che ha il compito di coprire i danni in caso di incidenti con veicoli non assicurati, non identificati, rubati e veicoli assicurati con compagnie che sono fallite.

Ma la procedura, i tempi di realizzo e i costi (le spese di istruttoria vanno anticipate dal danneggiato) sono proibitivi. Tutte vicende, come accennato, in grande e triste espansione. A dare conto del fenomeno è una nota dello Sna, il sindacato degli agenti di assicurazione, ripresa da ‘Il Messaggero Umbria‘. Due i dati che fanno riflettere. Il primo, nel 2022 in Umbria c’erano 34 mila veicoli senza assicurazione. Nel 2024 sono diventati 38 mila.

Questo significa, secondo le stime di Sna, che la percentuale di veicoli non assicurati è aumentata dell’11,8&. Dividendo il dato per province emerge che in quella di Perugia «i non assicurati sono arrivati a toccare quota 30 mila veicoli, registrando un +15,4% rispetto alle precedenti rilevazioni». Più ‘virtuosi’ a Terni dove i non assicurati sono ‘appena’ 8 mila. Magra consolazione.

Leggendo il dato generale, emerge che l’Umbria ha una percentuale complessiva del 4,5% di veicoli circolanti non assicurati contro il 6,1% della media nazionale. «Questi numeri rendono la questione non più procrastinabile di interventi risolutivi – dichiara a ‘Il Messaggero Umbria‘ Gianluca Costantini, coordinatore regionale in Umbria dello Sna -. Una situazione socialmente inaccettabile».

Sulla stessa lunghezza d’onda Fabrizio Rasimelli, presidente della sezione provinciale Sna di Perugia, che al contempo indica una soluzione possibile: «Basterebbe mettere in atto un semplice incrocio delle banche dati già esistenti (ad esempio quelle di veicoli assicurati con quella dei veicoli immatricolati) per contrastare in maniera efficace questo malcostume, che rappresenta un pericolo reale per tutti gli automobilisti».

Pesanti anche le cifre relative al costo del fenomeno. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada viene coperto dal 2,5% di ogni Rc auto. Un costo che pesa sulle tasche degli automobilisti che pagano regolarmente l’assicurazione e con un costo annuo di 5 miliardi di euro. «Una cifra – conclude ‘Il Messaggero‘ – che se incassata, potrebbe contribuire a ridurre le tariffe assicurative per chi rispetta la legge». Il contrario di quanto accade oggi.