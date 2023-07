«Venite, c’è una pantera». Ma è un gatto selvatico (forse)

Sabato mattina, a seguito di chiamata al numero di emergenza, gli agenti della polizia di Stato di Perugia sono intervenuti in strada Madonna di Fiano dove era stata segnalata la presenza di un grosso felino che si aggirava nelle campagne. Gli agenti giunti sul posto – riferisce la questura di Perugia in una nota – hanno preso contatti con la richiedente, la quale ha dichiarato di aver notato una pantera camminare nel terreno vicino all’abitazione. Ha poi mostrato agli operatori un video effettuato con il telefono dove si vedeva un grosso felino nero, verosimilmente un gatto selvatico, aggirarsi in lontananza verso un’area boschiva vicina. Gli operatori, a quel punto, dopo aver notiziato i vigili del fuoco e gli altri enti competenti in materia, hanno effettuato una perlustrazione della zona senza però riuscire a rintracciare l’animale».

