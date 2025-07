Le giornate – e soprattutto le nottate – più ‘fresche’, con piogge e temperature sotto le medie del periodo, hanno regalato agli umbri un fine luglio decisamente più piacevole di quanto fosse iniziato. Ma l’estate ovviamente non è finita e agosto potrebbe riportare non solo tempo più stabile ma anche un nuovo rialzo delle temperature, questa volta sopra la media, dalle metà della prossima settimana.

Secondo quanto riferisce Perugia Meteo, fatta eccezione per locali fenomeni di instabilità pomeridiana, giovedì è venerdì il tempo si manterrà stabile e soleggiato, con massime in lieve aumento, «in attesa di un probabile peggioramento nel weekend, con fenomenologia associata tutta da valutare sulla nostra regione, in quanto potremmo essere solo sfiorati dai fenomeni, previsione quindi da affinare».

Per quella che è invece la tendenza a medio termine, «quasi tutti i modelli si stanno allineando verso un ritorno del caldo al di sopra delle medie» dalla metà della prossima settimana. L’estate dunque «continuerà il suo corso, come è normale che sia, nella prima decade di agosto, salve qualche inciampo, ma senza drammi».