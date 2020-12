Via da casa, 71enne ritrovato nel giro di un’ora dalla polizia

Nel pomeriggio del 26 dicembre, è uscito di casa senza dire nulla alla moglie su dove fosse diretto, portando con sé alcuni effetti personali e beni di sussistenza. L’uomo, un 71enne di Perugia affetto da diabete e problemi neurologici, è stato rintracciato e tratto in salvo dopo circa un’ora dalla squadra Volante della questura.

In salvo

A lanciare l’allarme è stata la moglie dell’uomo e la polizia ha attivato tutte le procedure previste dal ‘piano di coordinamento per la ricerca di persone scomparse’. Attraverso la geo localizzazione, l’uomo è stato individuato nella zona della stazione di Fontivegge e, una volta avvicinato dagli agenti, è stato convinto ad andare in questura per ripararsi dal freddo e avvertire i familiari. Alla fine il 71enne è stato riaccompagnato a casa dalla figlia, dopo una visita medica che ha scongiurato problematiche particolari.